محافظ شمال سيناء يشدد علي عودة المساجد لمكانتها الرئيسية ونشر الفكر المعتدل

شمال سيناء - محمد حسين

وجه الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قيادات اوقاف شمال سيناء بالعمل على عودة المساجد لمكانتها الرئيسية ونشر الفكر المعتدل، والقضاء على أية أفكار متطرفة.

جاء ذلك خلال استقباله الشيخ محمود أحمد مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء الجديد، بعد استلام مهام عمله.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أن المحافظ أكد خلال اللقاء على اهتمام وزارة الأوقاف باعمار المساجد بشمال سيناء من خلال انشاء عدد من المساجد وترميم وصيانة مساجد أخرى، مطالبا قيادات الأوقاف بالعمل علي عودة المساجد لمكانتها الرئيسية ونشر الفكر المعتدل، والقضاء على أية أفكار متطرفة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر قرارًا بتكليف الشيخ محمود أحمد مرزوق، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وعمل مرزوق مفتشا للدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وعضوا في الإدارة العامة الإرشاد الديني والمكتبات بالوزارة، ثم مديرا لادارة المكتبات، ثم مدير مكتب مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب.