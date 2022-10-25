محافظ سوهاج: انتهاء تبطين 96 ترعة واستهداف 215 ترعة بتكلفة تتخطى 2 مليار جنيه

قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إن إجمالى الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، ضمن أعمال المشروع القومى لتبطين الترع بلغ 215 ترعة، بإجمالى أطوال 638 كيلو و147 متر، وبتكلفة 2 مليار و66 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة الرى، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري.

وأوضح محافظ سوهاج أنه تم العمل فى 197 ترعة، بإجمالى أطوال 580 كيلو 827 متر، وبتكلفة إجمالية مليار و841 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تبطين 96 ترعة، بطول 418 كيلو و 394 مترا، وجارى العمل فى 18 آخرين، بنسبة تنفيذ 72.03%، موجها بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية فى التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها، مؤكدا على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.

وأوضح المهندس مجدى إبراهيم وكيل وزارة الرى بالمحافظة أنه جارى طرح 18 ترعة لتبطينها، بإجمالى أطوال 57.32 كيلومتر، بتكلفة 225.08 مليون جنيه، لافتا إلى المتابعة المستمرة والمرور الدورى على جميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات.