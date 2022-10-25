محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" فى مركز كفر سعد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تجرى مرحلتها الأولى بمركز كفر سعد بعدد 28 قرية و219 تابعا، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلى القطاعات الخدمية والجهتين المُنفذة والاستشارية.

وشهد الاجتماع، استعراض شامل لمعدلات الانجاز بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بما يتضمنه من محطات وخطوط طرد وشبكات، كما تم عرض الموقف التنفيذى للمشروعات بقطاعات الغاز والاتصالات وتبطين الترع والكهرباء والطرق وسكن كريم والمجمعات الحكومية والزراعية والمنشآت الرياضية والوحدات الصحية والاجتماعية.

كما ناقشت محافظ دمياط بعض المعوقات التى قد تبطئ نسب التنفيذ وآلية وضع حلول لها لاستكمال جميع الأعمال وفقًا للخطط الزمنية المحددة، وكذا موقف مد شبكات المرافق للمبانى الحكومية والمنشآت الخدمية التى تم الانتهاء منها، وبحثت أيضًا ملامح الخطة القادمة للانتهاء من بعض المشروعات، وأكدت " الدكتورة منال عوض، على الدفع بمنظومة العمل والإسراع بمعدلات التنفيذ لنهو المشروعات المدرجة بالمبادرة، وذلك لتحقيق رؤية هذا المشروع القومى العملاق الذى أطلقه رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصرى.