محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات بمنظومة المتغيرات المكانية

دمياط معتز الشربينى

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة آخر المستجدات بمنظومة المتغيرات المكانية وملف التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم ورؤساء الإدارات الهندسية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واستكملت " المحافظ " متابعتها لمنظومة المتغيرات المكانية، وذلك لرصد أى مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضى الزراعية والتعامل الفورى معها، كما وجهت تعليماتها إلى الوحدات المحلية بدمياط وكفر البطيخ وكفر سعد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة و التعامل مع الحالات الموجودة بنطاق كل وحدة.

هذا وقد أكدت محافظ دمياط على تقديم تقرير دورى بشأن ما تم تنفيذه بهذا الخصوص، لافتة إلى أنه يتم متابعة آخر المستجدات بشكل مستمر، كما شددت أنه لن يتم السماح بتلك الظاهرة مرة أخرى، وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن منظومة المتغيرات المكانية تم دعمها بكافة الإمكانات علاوة على تدريب العاملين على آلية التعامل مع المنظومة لدعم الجهود المبذولة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وعلى جانب آخر، شددت المحافظ على الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من كافة الخطوات والإجراءات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء، والتنسيق مع اللجان الفنية والجهات المختصة لتنفيذ ذلك.

كما عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع العقيد حاتم طه مدير إدارة مرور دمياط وممثلى عدد من الجهات المعنية، حيث بحثت خلاله محاور تطوير مدخل مدينة رأس البر.

كما اطلعت "المحافظ" على نتائج الدراسة التى تم إعدادها للمنطقة من النواحي المختلفة وكذلك رصد الحركة المرورية فى أوقات الذروة، وذلك لإعادة تخطيط المنطقة وتطويرها وأيضاً تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة الوصول إلى منطقة الجربى والمناطق السكنية وصولا إلى داخل المدينة.

كما ناقشت الدكتورة منال عوض الملامح الرئيسية الخاصة بالتصور النهائى ومراحل التنفيذ ،حيث أكدت على البدء في تنفيذ المشروع للانتهاء منه قبل دخول موسم شم النسيم.