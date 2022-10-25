محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير سقالة خليج نعمة بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء سمير طه رئيس شركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص أعمال تطوير سقالة خليج نعمة ( نعمة باي يخت كلوب) وذلك تزامنا مع استعداد مدينة شرم الشيخ لإستضافة مؤتمر المناخ 2022 .

اشار المحافظ إلى أن افتتاح المرسى بعد التطوير ليكون أول مرسي سياحي خاص تأسس عام ١٩٨٤ بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ لإستقبال مراكب الغوص ومراكب النزھة واليخوت الخاصة والسياحية، ويعتبر أقدم مرسي يخوت بمدينة شرم الشيخ والذي ساھم في تنمية وتعليم ریاضیات الغوص بجمھوریة مصر العربية بالإضافة الي فتح سياحة الغوص واليخوت الخاصة من جمیع أنحاء العالم بجانب القيمة التاريخية الكامنة في هذا المشروع الرائد منذ عام .1984.

أشار المحافظ إلى أن المرسي ويحتوي على العديد من الخدمات والأنشطة السياحية المكملة كمطعم سياحي وبار بالإضافة إلى خدمات التراكي والرسو لمراكب الغوص ويخوت النزهة واليخوت السياحية. ويتزامن افتتاح مشروع نعمة باي يخت كلوب مع خطة طموحة للتنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة وحرص القيادة السياسية على تطوير القطاع السياحي وتعزيز العائدات السياحية في ضوء الاستعدادات النهائية لمؤتمر المناخ 2022.