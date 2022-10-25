محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال رفع كفاءة مسجد السلام وأعمال إنارة النخيل

جنوب سيناء ياسر عامر

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أعمال رفع كفاءة مسجد السلام التي تشمل اعمال دهانات للمسجد من الخارج، واضاءة، وأعمال رصف وتجميل بمحيط المسجد وذلك خلال جولة تفقدية ليلية رافقه فيها، الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لأعمال المساجد.

وحرص المحافظ علي التقاط صورة تذكارية مع العمال لتحفيزهم وتقديرا لجهودهم، كما قام فودة خلال الجولة بتفقد أعمال استكمال إنارة النخيل بطريق السلام وأيقونة السلام، مشدداً علي سرعة استكمال انارة جميع النخيل بالمدينة في اطار استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ.