محافظ بورسعيد يكشف تفاصيل ومستجدات المنظومة الصحية بالأحياء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة سير ومستجدات المنظومة الصحية داخل المحافظة، والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد .

واستعرض محافظ بورسعيد مع وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ورئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، سير العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية، وانتظام تقديم الخدمات والرعاية الصحية، ومدى الاستجابة لشكاوى المواطنين والتواصل معهم، واطمأن على توافر المستلزمات العلاجية في جميع المنشٱت الصحية.

وأكد "اللواء عادل الغضبان " محافظ بورسعيد، أن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدم غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ووحدات صحية "، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية، و تبادل الخبرات مع عدد من الدول الأجنبية لتطوير وتأهيل الأطقم الطبية، مؤكدا على أن مؤسسات الدولة مازالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الطبى، لافتا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حققت نجاحا كبيرا، تعكسه الأرقام والإحصاءات.

وأوضح المحافظ، أن القيادة السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا، ولا أحد يعمل منفردا ونعمل جميعا لتقديم خدمة مميزة للمواطن، وأن هناك جهود متواصلة لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلا: كل الشكر والتقدير والتحية لكل من ساهم فى تنفيذ المنظومة والشكر الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اتخاذ القرار بتطبيق المنظومة ومتابعته المستمرة للمنظومة وتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى.