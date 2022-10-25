محافظ المنيا يتابع فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بقرى "حياة كريمة"

المنيا- حسن عبد الغفار

قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، إن مكتبة مصر العامة، تواصل تنفيذ برنامج مشروع المكتبة المتنقلة بقرى "حياة كريمة" لليوم الثانى بقرية شم القبلية التابعة لمركز ومدينة مغاغة، وذلك بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، حيث تستمر فعاليات المشروع في الفترة من 23 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر القادم، بهدف نشر الوعي الثقافي والمعرفي وتوصيل الخدمة المكتبية والتثقيفية ونشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع.

أكد المحافظ، أن المشروع يهدف إلى إثراء الحركة الثقافية من خلال التجول بعدد من الأماكن العامة والقرى والنجوع التي تفتقد إلى وجود المكتبات، وإتاحة كم متنوع من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية والعديد من الأنشطة التي تشجع النشء على القراءة والاطلاع، إلى جانب تقديم أنشطة متنوعة بين جلسات الحكي وورش الأشغال الفنية واليدوية والسينما الصغيرة ومسرح العرائس والمسابقات الثقافية والألعاب الجماعية التفاعلية وغيرها من الأنشطة وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة فرع المنيا، وإدارات الأمومة والطفولة بمجالس المدن، والأزهر الشريف ودور العبادة ، ومراكز الشباب بالقرى المستهدفة وعدد من الجهات الشريكة.



من جانبها، أوضحت دكتورة أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر العامة بالمنيا، أن فعاليات اليوم الثانى لمشروع المكتبة المتنقلة بقرية شم القبلية بمركز مغاغة، شملت تقديم عدة لقاءات توعوية وانشطة لمختلف الفئات العمرية والنوعية تم تنظيمها بالتعاون مع إدارة المرأة والطفل بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة المنيا و إدارة الوعظ بالأزهر الشريف ووحدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالديوان العام ، تنوعت موضوعاتها ما بين( اهمية الحاسب الالى ـ لقاء تعريفى عن حماية الطفل وخط نجدة الطفل حال حدوث مشكلة تخص الطفل ـ لقاء عن كيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة ـ اطلاع و اسئلة ثقافية داخل المكتبة المتنقلة ـ- لقاء ديني عن التسامح و اهمية العلم في حياتنا ـ نشاط إعادة تدوير الخامات البيئية).