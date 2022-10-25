محافظ المنوفية: شفط تجمعات الأمطار بشبين الكوم والباجور وبركة السبع

فريق المحافظات

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني في الشارع والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار، والتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وسيارات الشفط، والتركيز على الأماكن الأكثر تجمعاً للمياه، وتمركز سيارات الشفط بها للحد من الأثار الناجمة عن الأمطار وتيسير الحركة المرورية بالشوارع أمام المواطنين.

وشهدت مدن بركة السبع وشبين الكوم والباجور موجة من الأمطار مساء اليوم، وتعامل رؤساء الوحدات المحلية مع الأمر، والتواجد الميداني ورفع درجة الاستعداد، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ.

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة على مدار اليوم لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة، مؤكداً على استمرار تواصل غرف العمليات الفرعية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين، وسرعة الاستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للتعامل مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة والتعامل الفوري معها.