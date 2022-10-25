اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:04 م
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محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق الموسكى بعد السيطرة على النيران دون إصابات

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:04 م
محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق الموسكى بعد السيطرة على النيران دون إصابات حريق الموسكى
كتب سيد الخلفاوى

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تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، بلاغًا بنشوب حريق فى العقار رقم 16 شارع الأزهر بحى الموسكى، وعلى الفور انتقل مسئولوا الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحى لمكان الحادث.
 
كما تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع الحادث، وقرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار التى نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسبابه.
 
وأكد محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات أوخسائر فى الأرواح.
 
سياره اطفاء
سيارة إطفاء

السيطرة على حريق الموسكى
السيطرة على حريق الموسكى

السيطرة على حريق الموسكى دون اصابات
 

 


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