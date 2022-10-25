محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق الموسكى بعد السيطرة على النيران دون إصابات

كتب سيد الخلفاوى

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، بلاغًا بنشوب حريق فى العقار رقم 16 شارع الأزهر بحى الموسكى، وعلى الفور انتقل مسئولوا الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحى لمكان الحادث.

كما تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع الحادث، وقرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار التى نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسبابه.

وأكد محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات أوخسائر فى الأرواح.