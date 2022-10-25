محافظ الدقهلية: التعامل الفوري لشفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بالمراكز

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، على التعامل الفوري لشفط وكسح مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية، بمراكز ومدن المحافظة، وبمشاركة معدات الوحدات المحلية مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، كل في نطاقه.

وذلك بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة حيث تستمر الاعمال حتي يتم الانتهاء تماما من اعمال رفع تراكمات المياة حرصا علي توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

وأكد " مختار" علي ان هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والاحياء والمدن لمتابعة اعمال رفع تركمات المياة حال سقوط الامطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار .

والجدير بالذكر انه قد تعرضت بعد عصر اليوم عدد من المراكز والمدن لسقوط امطار متوسطة وخفيفة وقد تمت علي الفور اعمال شفط وكسح تجمعات مياه الامطار بكافة المناطق التي تعرضت لتجمعات الامطار بها بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي.

وقد أكد " مختار" علي اهمية اتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر، والتقلبات الجوية، مشيرا إلى ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي، ومعدات الوحدات، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع، أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين علي مستوي المحافظة.

وكان محافظ الدقهلية، قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ، والتعامل الفوري معها، وإصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور، وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.