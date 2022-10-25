محافظ الإسكندرية يكلف بالتيسير على المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية

الإسكندرية - جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتيسير على المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين باتباع الأساليب والطرق الحديثة التي تواكب سياسة الدولة في التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

وقد نفذت محافظة الإسكندرية من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء تحت إشراف المهندسة نهى خليفة المشرف العام على المراكز التكنولوجية ومنظومة التحول الرقمى ورئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، عدد من البانرات والملصقات لتعريف المواطنين بالمستندات بالإجراءات المطلوبة لاستخراج أي طلبات.

وكان على رأسها تنفيذ بانر بالتنسيق مع السادة الجهات المعنية للمساعدة فى اتمام طلبات المطابقة المقدمة من خلال المواطنين بالمراكز التكنولوجية وللتيسير على المواطنين نحو إنهاء تلك الطلبات وضرورة اتباع المسار الصحيح فى الحصول على الخدمة ليشتمل على المستندات المطلوبة للتقديم على شهادة المطابقة لتوصيل المرافق والإجراءات المتبعة لاستكمال الطلب وكذلك الإعلان عن طلب شهادة المطابقة لتعريف المواطنين بضرورة التقدم لعمل شهادة المطابقة لادخال المرافق (كهرباء – مياه – غاز ) .

ويحتوى البانر على المستندات المطلوبة والرسوم و رسم توضيحى لدورة عمل طلب شهادة المطابقة.