محافظة الإسماعيلية: توفير أماكن إقامة لأصحاب 3 منازل تعرضوا للغرق بسبب الأمطار

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة استعدادًا لمواجهة هطول الأمطار والسيول، حيث تلقت اليوم الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة تحت قيادة اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة بلاغًا يفيد بتعرض ثلاثة منازل للغرق والضرر من مياه الأمطار، وذلك بمركز ومدينة فايد.

وعلى الفور تم إبلاغ مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة رئيس مركز ومدينة فايد، والتنسيق مع إحدى المؤسسات الخيرية، والذين توجهوا لمحل بلاغ الثلاث منازل وهم منزل لرجل كفيف وآخر لسيدة تعول 5 أبناء، وثالث لسيدة ونجلها بدون عائل للأسرة.

ووجَّه "بشارة" بتوفير أماكن إقامة مؤقتة لأصحاب تلك المنازل المتضررة من هطول الأمطار لحين معاينتها ودراسة مدى إمكانية رفع كفاءتها أو استبدلها بأخرى جديدة؛ وذلك حرصًا على أرواح وسلامة المواطنين. كما وجه بشارة بصرف مساعدات مالية عاجلة لكل من أصحاب الثلاثة منازل المذكورة مع توفير كل احتياجاتهم المعيشية.