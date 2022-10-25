اليوم السابع
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أكرم القصاص
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متحدث الجامعة العربية: استعدادات الجزائر تعكس رغبة فى تنظيم قمة استثنائية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:51 ص
متحدث الجامعة العربية: استعدادات الجزائر تعكس رغبة فى تنظيم قمة استثنائية الجامعة العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

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أشاد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي باستعدادات دولة الجزائر لاستضافة القمة العربية المقررة انعقادها في يومي 1 و2 نوفمبر المقبل. 
 
وأضاف رشدى أن الأمين العام أحمد أبو الغيط لحظ اهتمام كبير من قبل سلطات الجزائر بكافة الجوانب، سواء التنظيمية أو اللوجيستية، مؤكدا أنها تعكس رغبة حقيقية في تنظيم قمة استثنائية.
 
واستطرد المتحدث أن التزامن بين القمة والعيد القومي للجزائر يضفي أبعادا إضافية للحدث، مؤكدا أن التوقعات تدور حول حضور كبير ولافت من قبل الزعماء العرب.

الجامعة العربية

الجزائر

القمة العربية

ابو الغيط



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