ما هو سرطان الثدى أنواعه وعلامته وأعراضه وطرق علاجه

كتبت إيناس البنا

سرطان الثدي يمكن أن يتطور فى أي واحد من الثديين أو كليهما، وعندما يتعرض الجين الذي يساعد في نمو الخلايا للطفرات، فإنه يتسبب في انقسام الخلايا وتكاثرها بطريقة غير منضبطة، ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان.

يتطور عادة السرطان في الصدر في قنوات أو فصيصات الثدي، الفصيصات هي الغدد التي يتم فيها إنتاج الحليب والقنوات هي مسارات وصول الحليب إلى الحلمة من الغدد، ومع ذلك فهذه ليست الأماكن الوحيدة التي يمكن أن يتطور فيها السرطان، بل يمكن أن يتطور أيضًا في الأنسجة الدهنية أو النسيج الضام الموجود في الثدي.

يمكن أن تؤثر الخلايا السرطانية على أنسجة الثدي السليمة ثم تنتقل إلى العقد الليمفاوية الموجودة تحت الذراعين. إذا دخل السرطان إلى العقد الليمفاوية ، فيمكنه الوصول إلى مسار للانتقال إلى أجزاء أخرى، ومن ثم قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بسرطان الثدي النقيلي.

علامات وأعراض سرطان الثدي

وفقا لموقع "webmd"، قد لا ترى أي علامات أو أعراض في المراحل الأولى من المرض، أيضًا قد تكون الأورام صغيرة للغاية بحيث يمكن الشعور بها، ومع ذلك، يمكن اكتشافه من خلال تصوير الثدي بالأشعة السينية، وبالتالي يوصى بأن تخضع النساء فوق سن معينة للفحوصات والاختبارات المنتظمة.

عندما يزداد حجم الورم، يمكن للمرء أن يشعر بوجود كتلة في ثديهم، إذا لاحظت أي تغيير من هذا القبيل، فاستشر الطبيب وسيقوم بإرشادك، ومع ذلك، من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك أنه ليس كل شيء كتل في ثديك سرطانية.

الأعراض الشائعة لسرطان الثدي

ألم في الثدي

نتوء في الثدي

إفرازات من الحلمة ليست لبنًا

تورم في أجزاء معينة من الثدي أو الثدي بأكمله

مقطوع تحت ذراعيك

إفرازات دموية من الحلمة

تقشير أو تقشر الجلد على ثديك

تغيرات في الحلمة

تغير مظهر جلد ثديك

هذه ليست الأعراض الوحيدة ولكنها الأكثر شيوعًا فقط، ومع ذلك ، فإن أيًا من هذه الأعراض أو كلها لا تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي ، وإذا لاحظت مثل هذه التغييرات ، فتأكد من استشارة طبيبك.

أنواع سرطان الثدي

هناك أنواع مختلفة من سرطان الثدي وقد تم تصنيفها على نطاق واسع إلى نوعين مختلفين ؛ سرطان الثدي الغازية وسرطان الثدي غير الغازية.

سرطان الثدي غير الغازي هو النوع الذي لا ينتشر من الأنسجة الأصلية ويعرف أيضًا باسم سرطان الثدي الموضعي، ومع ذلك ، من ناحية أخرى ، فإن سرطان الثدي الغازي هو النوع الذي ينتشر فيه السرطان من قنوات الثدي والغدد إلى أجزاء أخرى من الثدي.

يتم تفريق السرطانات الغازية وغير الغازية إلى أنواع مختلفة.

فيما يلي بعض أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعًا

سرطان الأقنية الموضعي أوDCIS: سرطان القنوات الموضعي هو نوع غير جراحي من سرطان الثدي يقتصر على قنوات ثدييك ولم ينتشر إلى الأنسجة المحيطة.

السرطان الفصيصي الموضعي أو LCIS: LCIS هو مرة أخرى نوع من سرطان الثدي غير الغازي الذي يتطور في الفصيصات في الثدي. تمامًا مثل DCIS ، لا تنتشر هذه الخلايا السرطانية أيضًا إلى الأنسجة المحيطة.

سرطان الأقنية الغازية أو IDC: يُعرف هذا بأنه أحد أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعًا ويتطور في قنوات الحليب بالثدي. ومع ذلك ، فإنها تميل إلى الانتشار إلى الأنسجة القريبة، إذا لم يتم اكتشافه في هذه المرحلة ، فقد ينتشر إلى الأعضاء والأنسجة الأخرى أيضًا.

سرطان الفصيص الغازي: مثل مرض سرطان الدم النخاعي المزمن ، يتطور هذا السرطان في فصيصات الثدي ثم ينتشر إلى الأنسجة المحيطة.

فيما يلي بعض الأنواع الأقل شيوعًا من سرطانات الثدي.

ورم Phyllodes: على الرغم من أنه نوع نادر جدًا من سرطان الثدي ، إلا أنه يحدث في النسيج الضام للثدي.

مرض باجيت الذي يصيب الحلمة: يتطور في قنوات الحلمة ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى.

الساركوما الوعائية: في هذا النوع ، يتطور السرطان في الأوعية الدموية للثدي.

سرطان الثدي الالتهابي

يُعرف أيضًا باسم IBC، هذا نوع نادر جدًا من سرطان الثدي ولكنه عدواني جدًا. في هذا النوع من السرطان ، تبدأ الخلايا في سد الغدد الليمفاوية القريبة من الثدي مما يجعل من الصعب تصريف الأوعية الليمفاوية. لا تؤدي هذه الحالة إلى ظهور ورم ، بل إنها تجعل الثدي ينتفخ ويظهر باللون الأحمر ويشعرك بالدفء الشديد. نظرًا لأن الحالة شديدة العدوانية ، إذا لاحظت أي نوع من الأعراض ، فتأكد من الاتصال بطبيبك على الفور لإيقاف التقدم.

سرطان الثدي الثلاثي السلبي

يعد هذا مرة أخرى نوعًا نادرًا من سرطان الثدي ولا يتم تشخيص إصابة الفرد بسرطان الثدي الثلاثي السلبي إلا إذا كان الورم يحتوي على جميع الخصائص الثلاث المذكورة أدناه.

إذا كان يفتقر إلى مستقبلات هرمون الاستروجين .

إذا كان يفتقر إلى مستقبلات البروجسترون .

إذا كان يفتقر إلى بروتينات عامل نمو البشرة البشري الإضافي 2 (HER2) على سطحه .

على سطحه هذا النوع من سرطان الثدي نادر للغاية ويصعب أيضًا علاج هذا النوع من السرطان .

العلاجات المتوفرة لسرطان الثدي

من المرجح أن تحدد مرحلة السرطان وحجمه ونوعه نوع العلاج الذي ستتلقاه ويمكن لطبيبك إرشادك بنوع العلاج الذي يجب أن تخضع له.

ومع ذلك ، فإن الجراحة هي واحدة من أفضل الطرق لعلاج الحالة ، وإلى جانب ذلك ، يمكنك أيضًا التوصية بالعلاج الكيميائي أو العلاج الموجه أو الإشعاع أو العلاج الهرموني.

الجراحة

هناك أنواع مختلفة من الجراحات المتوفرة التي تساعد على استئصال السرطان.

استئصال الكتلة الورمية

في هذا النوع من الجراحة ، تتم إزالة الورم وبعض الأنسجة المحيطة فقط.

استئصال الثدي

في هذا النوع من الجراحة ، تتم إزالة أنسجة الثدي بالكامل.

خزعة العقدة

في هذا النوع من الجراحة ، تتم إزالة عدد قليل فقط من العقد الليمفاوية لتلقي تصريف من الورم.

تشريح العقدة الليمفاوية الإبطية

هذا إجراء بعد خزعة العقدة الخافرة. بعد الخزعة ، إذا وجد الطبيب أن الخلايا سرطانية ، فقد يمضي قدمًا ويزيل المزيد من العقد الليمفاوية.

العلاج الإشعاعي

في عملية العلاج هذه ، تُستخدم الإشعاعات عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية.

العلاج الكيميائي

عادة ما يستخدم هذا النوع من العلاج مع علاجات أخرى مثل الجراحة. في هذا ، يتم استخدام العلاج الدوائي لتدمير الخلايا السرطانية.

العلاج بالهرمونات

عادة ما يوصى بهذا النوع من العلاج للأشخاص الذين يعانون من سرطان الثدي حساسًا للهرمونات.