مالك شقة يكشف لرجال المباحث ملابسات اندلاع حريق بها فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال مالك شقة اشتعل بها حريق بمنطقة الصف، وأكد عدم اشتباهه في نشوب الحريق جنائيا.

وعاين رجال المباحث الشقة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى، والسيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة، وباشرت النيابة التحقيق.