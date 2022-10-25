اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:49 م
أكرم القصاص
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كرم ربنا على مصر فوق الخيال.. رسائل الرئيس السيسى بالمؤتمر الاقتصادى

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:26 م
كرم ربنا على مصر فوق الخيال.. رسائل الرئيس السيسى بالمؤتمر الاقتصادى رسائل الرئيس السيسى خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى (إنفوجراف)

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شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخلال كملته وجه العديد من الرسائل المهمة والتوجيهات الخاصة بأداء الحكومة خلال الفترة القادمة من أجل تحسين جودة حياة المواطن، كما كشف خارطة الطريقة بالنسبة للقطاع الاقتصادى.

 

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فكرة الحوار الوطنى ليست سياسية فقط وإنما لنتواصل رغم الاختلافات

الظروف والتحديات التى يواجهها العالم تحتاج إلى وجود تواصل مستمر

ملتزمون بتنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادى ومن المهم عقده بشكل سنوى

لم نطرح الحوار الوطنى فى اتجاه واحد.. وكل اللى عايز يتكلّم يتكلّم

أعتبر نفسى إنسانا طُلب منه التدخل لحماية وطنه

حرصنا على صيانة التماسك الهش للدولة وكرم الله على مصر كان فوق الخيال

نحتاج لتوحيد أدبيات التعامل مع الواقع وتطوير الفهم تجاه دور الدولة

تحركنا فى العام 2013 بالشكل اللى يرضى ربنا

راعيت فى بيان 3 يوليو تماسك الدولة والمجتمع بالكامل

نحيى الجيش على دوره فى دعم الدولة وتحقيق التنمية

للإعلام دور مهم فى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار

نحتاج لإنشاء شبكة موانئ تعكس مكانة مصر وموقعها

ربنا حبيبى وغالى عليّا وكرمه على مصر فوق الخيال

الممارسات الدينية تحتاج "إعادة طرح فهم عصرى"

ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير يراه المواطنون على أرض الواقع

الحكومة تقوم بجهد جبار لتحقيق التنمية فى مصر

 

 

 

 

 


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