قافلة صندوق "تحيا مصر" تواصل عملها لليوم الثانى فى أسيوط

كتب مدحت وهبة

واصلت قافلة صندوق تحيا مصر عملها لليوم الثاني على التوالي في محافظة أسيوط، لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، وتتضمن 22 طنا من المواد الغذائية الجافة و2 طن منتجات ألبان لصالح 2000 أسرة تم دراسة حالتها في مناطق: دشلوط، وخارفة، ومسارة، وكودية الإسلام، وبندر ديروط، وصنبو، والقصير غرب، وقرية الأنصار، وفزاره، وبندر القوصية، وكوم بوها، والحاوتكة، وبني مجد، وبني رافع، وبني شعران، وعرب العمائم.

ومن المنتظر أن يفتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه الدكتور أحمد المنشاوي القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، معرض دكان الفرحة بالجامعة مساء اليوم، والذى يستمر لمدة 3 أيام لتوفير الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات للطلاب المعد لهم دراسة حالة هدية من صندوق تحيا مصر.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد استقبل قافلة صندوق تحيا مصر أمس، لتنفيذ أنشطة الحماية الاجتماعية لصالح الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، فضلا عن تسليم 20 فتاة تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة.

جدير بالذكر، أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 350 ألف مواطن، وجاري توفير 300 ألف قطعة ملابس جديدة للمستفيدين من خلال المعارض التي ينظمها الصندوق طوال العام الدراسي بالجامعات.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلون فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.