قارئ يشكو نقص الخدمات فى منطقة الزهراء بالمنيا الجديدة.. والجهاز يرد

كتب - محمود أحمد عطا- المنيا - حسن عبد الغفار

ناشد القارئ محمود محمد عبد الحميد أحد سكان منطقة الزهراء المنيا الجديده بمشروع 88، عبر خدمة صحافة المواطن لــ " اليوم السابع"، محافظ قنا بالعمل على توصيل مرافق الصرف الصحى وإنشاء وحدة إطفاء ووحدة صحية، بمشروع 88. وتعانى منطقة الزهراء المنيا الجديده من نقص الخدمات وعدم رصف الطرق وإنتشار القمامة، لنقص الإمكانيات والموارد وعدم التعاون من المواطنين، فى التعرف على مشاكل الأهالى.

وقال القارئ فى رسالته، "منطقة الزهراء المنيا الجديده بمشروع 88، تعانى من عدم وجود خدمات ونطالب بوحده صحية ووحدة إطفاء، وتوصيل مرافق الصرف الصحى".

ومن ناحيته قال مصدر بجهاز مدينة المنيا الجديدة، إن تلك المنطقة تابعة إداريا لمحافظة المنيا، وتتوافر بها كافة الخدمات وتم عمل فتحة للمنطقة على الطريق الصحراوى وجميع الطرق الخارجية تم رصفها وطرق داخلية سيتم رصفها بعد توصيل شبكة الرى ويوجد بالمنطقة مسجد تم تشغيلة عن طريق مديرية الأوقاف ومول تجارى من 8 محلات تم تشغيل أحدها وجارى عمل مزايدة على باقى المحلات ويوجد نقطة اسعاف قريبه جدا ووحدة صحية ايضل، ولفت إلى أنه تم توفير وسيلة مواصلات تصل للمنطقة.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكأوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة وألفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة وأحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكأوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".