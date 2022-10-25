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فريد الديب بآخر مرافعة قبل وفاته: "علها تكون الأخيرة فقد تجاوزت 80 عاما"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 10:08 ص
فريد الديب بآخر مرافعة قبل وفاته: "علها تكون الأخيرة فقد تجاوزت 80 عاما" المحامى فريد الديب فى اخر مرافعاته
كتب – أحمد عبد الهادى

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توفى منذ قليل، المحامى المعروف فريد الديب بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز 79 عاما، ولم تعلن أسرة المحامى الكبير فريد الديب بعد موعد تشييع جنازته، حسبما صرحت زوجته، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.
 
وأخر جلسة مرافعة شهدت حضور المحامى الكبير فريد الديب، هي قضية الآثار الكبرى، اللتى كان متهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، والتي قال فيها أثناء مرافعته الأخيرة أمام المحكمة، "لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لى، فقد تجاوزت الثمانين عاما، وأعانى من السرطان، وقد أديت واجبي تجاه موكلي، وقد اجتهدت ولكل مجتهد نصيب حتي لو أخطأ".
 
 

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