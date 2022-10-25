فتح عيادات التأمين الصحي بالشرقية فترة مسائية لتخفيف الزحام

الشرقية - فريق المحافظات

أعلن الدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالشرقية، بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية التابعة للتأمين الصحى بالمحافظة بعيادات "المبرة الشاملة بالزقازيق – العاشر من رمضان الشاملة – فاقوس الشاملة لتوقيع الكشف الطبي علي العاملين بالهيئات الحكومية والمواطنين (بأجر رمزي) وذلك بدءا من الساعة الخامسة عصرا حتى التاسعة مساءا لتقديم خدمات صحية مميزة على مدار اليوم.

أضاف مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالشرقية إلى أنه سيتم تقديم الخدمات الصحية والعلاجية تحت اشراف ومتابعة فريق من الإستشاريين والإخصائيين وخدمات الممارس العام في تخصصات ( باطنة – عظام – مخ وأعصاب – أورام – نساء وولادة – أطفال – أسنان ) بالإضافة إلى تقديم خدمات الفحوصات المعملية والأشعة التشخيصية وصرف العلاج للمرضي.

ياتى ذلك فى الإهتمام بتطوير قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي وذلك إيماناً بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة.

وتشغيل العيادات المسائية بمنافذ تقديم الخدمات الصحية التابعة للتأمين الصحى للقضاء على ظاهرة التكدس والزحام بالعيادات وتقليل زمن الانتظار وتقديم خدمات صحية للمواطنين بعد انتهاء فترات العمل تيسيرًا عليهم.