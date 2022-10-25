اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا.. أمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى والصغرى بالعاصمة 19 درجة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:06 م
غدا.. أمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى والصغرى بالعاصمة 19 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة