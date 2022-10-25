علاج 625 حالة مرضية ضمن مبادرة حياة كريمة الطبية فى الوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالي قرى "الكفاح" التابعة لمركز الفرافرة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وأضاف وكيل الصحة بالمحافظة، في بيان صحفي له، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 625 مواطنًا على مدى يومي 22، 23 أكتوبر الجاري، لخدمة سكان قرى الكفاح بالفرافرة والقرى القريبة منها، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي " الباطنة، الجراحة، الجلدية، الأطفال، النساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة، وتم تحويل 22 حالات للمستشفيات العامة والتخصصية لإجراء جراحات لها.

وأكد محروس على أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

وأشار وكيل صحة الوادي الجديد، إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، حيث تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها.