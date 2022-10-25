طقس الإسكندرية مائل للبرودة ليلا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة

الإسكندرية - فريق المحافظات

شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء، طقسا مائل للرطوبة ليلا على أنحاء المدينة، مع انخفاض فى درجات الحرارة ، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وكانت توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، سيشهد انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50٪ قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40٪ تقريبا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على شمال الصعيد.