طرق للسيطرة على نسبة الكوليسترول بالدم في الشتاء.. منها ممارسة الرياضة بانتظام

كتبت إيناس البنا

الكوليسترول هو مادة دهنية في الدم مفيدة بكميات محدودة ولكنها ضارة عندما تتجاوز المستويات الطبيعية في الدم، ومن المعروف أن المستويات المرتفعة من كوليسترولLDL ضارة، خاصة للقلب حيث تتسبب في تلف الشرايين التاجية.

الألياف القابلة للذوبان

وفقًا لموقع "healthsite"، يمكنك التحكم في مستوى الكولسترول عن طريق تضمين الكثير من الألياف القابلة للذوبان في نظامك الغذائي، تعمل الألياف القابلة للذوبان في تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، قم بتضمين الأطعمة مثل التفاح والكمثرى ودقيق الشوفان والفول في نظامك الغذائي.

تقليل الدهون المشبعة

أثناء تناول الدهون، ابحث عن الدهون المتعددة غير المشبعة لأن الدهون المشبعة ترفع الكوليسترول الضار (LDL).

تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

على الرغم من أن أحماض أوميجا 3 الدهنية لا تخفض الكوليسترول، إلا أنها بالتأكيد لها تأثيرات مفيدة على القلب والأوعية الدموية.

ممارسة الرياضة بانتظام

تمرن يوميًا لمدة 30 دقيقة لزيادة الكوليسترول الجيد (HDL) يحمي القلب من أمراض القلب والأوعية الدموية، اخسر بعض الوزن عن طريق إضافة التمارين إلى روتينك.

الإقلاع عن التدخين

إحدى طرق العمل حقًا على خفض مستوى الكوليسترول في الدم أو إبقائه تحت السيطرة هي الإقلاع عن كل عاداتك السيئة مثل التدخين، سيساعد ذلك على زيادة مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) في جسمك.