ضمن حياة كريمة.. صحة قنا تنظم قافلة تنظيم الأسرة بقرى أبوتشت.. اليوم

وأوضح الدكتور راجي، أن العيادات المتنقلة ستقدم خدماتها بقري حياة كريمة "سمهود والحبيلات الغربية والكرنك"، وذلك من خلال تقديم العديد من خدمات تنظيم الأسرة كمتابعة الحمل والمشورة والكشف علي الأطفال وتركيب اللولب والكبسولات والتي ستقدم جميعها بالمجان

ووجه الدكتور، مدير مديرية الشئون الصحية، بضرورة تقديم كافة الدعم للقافلة سواء من الأطباء أو التمريض مع ضرورة التزام الجميع بإتخاذ إجراءات الوقاية والحماية لهم.

