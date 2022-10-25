ضبط 3000 لتر كلور بدون بيانات و1150 لتر سائل تنظيف بالغربية

الغربيـة عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية حملة للرقابة التجارية اليوم بمركز قطور بناءً علي تعليمات هيئة الرقابة الإدارية تشكلت الحملة من مفتشي الرقابة التجارية تحت إشراف عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية وعضوية محمد فوزي وأحمد فاروق وتامر الأشعل من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية أسفرت الحملة عن ضبط مصنع للمنظفات الصناعية بداخله 3 ثلاثة تانك أبيض اللون سعة التانك 1000 لتر مملوءة بالكلور غير مدون عليها أي بيانات باجمالي 3000 لتر كلور.