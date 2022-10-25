ضبط 2 طن أرز و2 طن دقيق فى حملة تموينية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري ضمت أشرف شرف الدين وخالد زكى ومحمد صلاح باز المفتشين بإدارة الرقابه التموينية بالمديرية.

وأسفر الحملة عن ضبط 2 طن أرز شعير بمخزن أحد تجار المحاصيل الزراعية بناحية مركز قطور وتم تجميعهم بغرض حجبهم عن التداول والأسواق، كما تم ضبط 2 طن دقيق استخراج 72% بناحية مركز قطور مجهول المصدر ومشتبه فى صلاحيته، وتم تحرير محاضر جنح بالمخالفات تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



حملة تموينية (1)



حملة تموينية (2)