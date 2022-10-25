ضبط 17 متهما بحوزتهم 20 بندقية آلية وخرطوش بحملة أمنية بأسيوط

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الأجهزة الأمنية بأسيوط حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتم ضبط العديد من القضايا وتحرر بها المحاضر اللازمة.

واستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة "مركز شرطة ديروط".

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى ضبط 22 قطعة سلاح نارى عبارة عن (16 بندقية آلية – 4 بنادق خرطوش–2 طبنجة- 29 خزينة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 17 متهم لعدد 2 منهم معلومات جنائية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم بقصد إستخدامها فى التشاجر والدفاع ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.