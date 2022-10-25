صحيفة بريطانية: عطل واتساب "غامض".. والشركة المالكة لم تكشف الأسباب

كتبت رباب فتحى

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مستخدمي تطبيق واتساب يواجهون مشاكل في الخدمة، إذ لا يستطيعون إرسال الرسائل عبر المنصة بعد عطل واضح.

وسجل موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية ارتفاعًا حادًا في تقارير حول العطل بعد الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه ليس من الواضح بعد مدى انتشار المشكلة، غير أن تطبيق واتساب كان الأكثر تداولا عبر تطبيق تويتر، مما يشير إلى أن العطل قد يكون كبيرا جدا.

ويقول المستخدمون المتأثرون إن التطبيق يعرض ببساطة عبارة "جاري الاتصال..." في الجزء العلوي، بيد أن أي محاولة لإرسال الرسالة لا تتم.

وأوضحت الصحيفة، أن الشركة المالكة لتطبيق واتساب لم تشرح ما حدث.