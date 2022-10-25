شرم الشيخ تتألق.. شنط صديقة للبيئة ووجبات منخفضة الانبعاثات استعدادا لقمة المناخ

كتبت منال العيسوى

بدأت ملامح الاستضافة الكاملة لوفود قمة المناخ التى ستنعقد فى شهر نوفمبر القادم تتضح، حيث انتهى القائمون على التنظيم من تجهيز شنط المؤتمر، والتى تم صنعها من القماش ووضع عليها شعار القمة الذى يحمل الهوية المصرية، ونفذتها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، وكذلك الكاب الأزرق الذى يحمل لون مدينة شرم الشيخ السياحية، وكذلك "الفيستات" المتعلقة بالشباب المتطوعين المشاركين فى المؤتمر، وهذه الأدوات جزء من الهوية البصرية المصرية المرتبطة بتنفيذ الحدث.

ويجتمع العالم على أرض مصر للمشاركة فى خروج المؤتمر لتحقيق أهدافه المرتبطة بالتغيرات المناخية، للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، والتقدم نحو الاستدامة، من أجل كوكب أفضل، فكل تفاصيل استقبال ضيوف مؤتمر الأطراف في دورته 27، تعكس الحفاظ على البيئة، بداية من منع استخدام الأوراق، واللجوء للتكنولوجيا الخضراء والباركود للتعارف بين المشاركين، واستخدام المنصة الخاصة بالقمة إلكترونيا، وكذلك استخدام تطبيق الموبايل للتواصل وحجز الجلسات.

لقد قامت رئاسة مصر بإطلاق موقع27 cop والذى يقدم خدمات عدة لضيوف المؤتمر، ومنها التعريف بقاعات المؤتمر والمنطقتين الخضراء والزرقاء بكل ما فيها من قاعات مؤتمرات وناطق خدمات ومناطق دعائية، بما فيها المطاعم المخصصة لخدمة المشاركين بالمؤتمر.

وطبقا للموقع الرسمي فإنه تحتوي قاعة المؤتمرات ثلاث مناطق مطاعم تقدم مزيج من الأطباق العالمية بما يتماشى مع التنوع الثقافي الفريد لوفود ١٩٧ دولة مشاركة بالمؤتمر، كما تم وضع قوائم طعام تحوى على مأكولات صديقة للبيئة، ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، حيث سيتم إجراء قياسات انبعاث الكربون الناتجة عن قوائم الطعام، إضافة إلى أنه سيتم قياس مدى تفاعل الحضور والزوار مع الطعام المنخفض الكربون، حيث قدمت البيئة الدعم الفني للمسؤولين على وضع قوائم الطعام.

وفى ذات السياق، فإن الموقع الإلكترونى الخاص بالقمة يتيح تقديم خدمة توصيل وحجز أجهزة كهربائية للاستخدام اليومي، مثل موزع المياه، ثلاجة صغيرة غلاية، آلة تحضير قهوة، نادل لكل ساعة للخدمة، إضافة لخدمة توصيل يوفرها الموقع عند الطلب.