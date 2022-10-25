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شاهد قيادات آثار الأقصر يتحدثون عن ظاهرة كسوف الشمس وعلاقتها بالفراعنة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:32 م
شاهد قيادات آثار الأقصر يتحدثون عن ظاهرة كسوف الشمس وعلاقتها بالفراعنة
الأقصر - أحمد مرعى

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التقي تليفزيون اليوم السابع مع قيادات آثار الأقصر، حول ظاهرة كسوف الشمس، حيث شهد زوار معابد الكرنك اليوم الثلاثاء، ظاهرة كسوف الشمس، بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بجامعة حلوان، حيث شاركت الوزارة في رصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس والتي تشهدها البلاد ظهر اليوم، وذلك بالساحة الأمامية بمعبد الكرنك.
 
وصرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المعهد قام بتوفير عدد من التليسكوبات والنظارات لزائري المعبد من المصريين والأجانب حتى يتسنى لهم الاستمتاع برصد هذه الظاهرة الفلكية النادرة.
 
وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، أن مشاركة الوزارة اليوم في رصد هذه الظاهرة، يعكس مدى التعاون بين كافة جهات الدولة، كما ساهم في الوقت ذاته من تمكين السائحين بالاستمتاع بظاهرة فلكية نادرة من قلب أحد نوادر العمارة المصرية وهي معابد الكرنك.
 
 ومن جانبه قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار أنه شارك بحضور هذه الظاهرة ما يقرب من 1000 سائح، حيث قام المعهد القزمي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بتوفير التلسكوبات والنظارات الخاصة له، مضيفا أن السائحين أعربوا عن مدى سعادتهم بالمشاركة في رصد هذه الظاهرة.
 
الدكتورة-ماجدة-محب-الدين-استاذ-بمعهد-البحوث
الدكتورة-ماجدة-محب-الدين-استاذ-بمعهد-البحوث

الدكتورة-ماجدة-محب-الدين-استاذ-بمعهد-البحوث-الفلكية
الدكتورة-ماجدة-محب-الدين-استاذ-بمعهد-البحوث-الفلكية

جانب-من-عمل-معهد-البحوث-الفلكية-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الكرنك
جانب-من-عمل-معهد-البحوث-الفلكية-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الكرنك

فريق-معهد-البحوث-الفلكية-يشارك-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الكرنك
فريق-معهد-البحوث-الفلكية-يشارك-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الكرنك

معهد-البحوث-الفلكية-يرصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الكرنك
معهد-البحوث-الفلكية-يرصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الكرنك

معهد-البحوث-الفلكية-يشارك-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الأقصر
معهد-البحوث-الفلكية-يشارك-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الأقصر

معهد-البحوث-الفلكية-يشارك-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الكرنك
معهد-البحوث-الفلكية-يشارك-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الكرنك

معهد-البحوث-الفلكية-يشارك-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الكرنك-بالأقصر
معهد-البحوث-الفلكية-يشارك-في-رصد-كسوف-الشمس-بمعابد-الكرنك-بالأقصر

 


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