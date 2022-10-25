شاهد صور رصد كسوف الشمس من مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية

وشهد اليوم الثلاثاء حدوث ظاهرة فلكية هامة، وهي الفكسوف الجزئي للشمس يُرى في سماء جمهورية مصر العربية، ويغطي القمر 37% من قرص الشمس في أقصى حالة.

وقد نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز القبة السماوية العلمي، محاضرة أون لاين على صفحته على الفيسبوك

وألقي المحاضرة دكتور عمر فكري الباحث الفلكي ورئيس قسم القبة السماوية وتتناول المحاضرة معلومات عن الكسوف والفرق بينه وبين الخسوف وكيفية رصده ومتابعته والإجابة على تساؤلات الجمهور.



مكتبة الإسكندرية تنظم فاعلية لرصد الكسوف الشمسي في مركز القبة السماوية (1)



مكتبة الإسكندرية تنظم فاعلية لرصد الكسوف الشمسي في مركز القبة السماوية (2)



مكتبة الإسكندرية تنظم فاعلية لرصد الكسوف الشمسي في مركز القبة السماوية (3)



