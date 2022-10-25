اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد.. انتشار آلاف السلاحف السوداء الصغيرة فى جواتيمالا

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 10:29 ص
شاهد.. انتشار آلاف السلاحف السوداء الصغيرة فى جواتيمالا سلاحف
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت محمية طبيعية تابعة لجواتيمالا الآلاف من السلاحف السوداء على شاطئ سيباكاتى، الذى يبعد حوالى 135 كم جنوب جواتيمالا، وفقا لصحيفة البيريوديكو الإسبانية.

وقال كارلوس فيلاسكيز ، مدير المنطقة المحمية، إنه تم وضع حوالى 53 الف بيضة العام الماضى، وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يكن رقما قياسيا، حيث كان رقمنا القياسى قبل 4 سنوات هو 56 ألف بيضة، لكن هذا الموسم زاد هذا العام ليصبح 67400 بيضة، ونحقق رقما قياسيا جديدا.

وأضاف إنهم يستخدمون بيض السلاحف البحرية كمنشط جنسى، ولا نريد استخدامه بهذه الطريقة، ونريد زيادة الوعى حتى نتمكن دائما للحفاظ على النوع، ومع تغير المد تخرج السلاحف لتضع بيضعها على الشاطئ، ونحن نعتنى بالبيض ونقوم بجمعه، ونأخذ 20% منه إلى مزرعة السلاحف ونبيع الباقى.

 

 


جواتيمالا

سلاحف

شواطئ

بيض السلاح



الموضوعات المتعلقة

قبل قمة المناخ.. أهم الكائنات البحرية المهددة بالانقراض بالبحر الأحمر.. السلاحف وسمكة نابليون والقروش والدلافين من محرمات البحر.. وباحث بيئي: يتم إلزام الدول ذات العضوية بالمنظمة بتفعيل قرارات حماية هذه الأسماك

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 09:00 م

بطريقتها المرحة.. مصورة توثق حفلة فقاعات لسلحفاة تحت الماء "فيديو وصور"

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 04:00 ص

قبل قمة المناخ.. السلاحف البحرية بالبحر الأحمر أهم حلقة فى التنوع البيولوجى.. أقدم الزواحف فى البحار والمحيطات منها الخضراء وصقرية المنقار.. جلدية الظهر وكبيرة الرأس.. تعشش بجزيرة الجفتون وادى الجمال والزبرجد

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 10:00 م

تعرف على المركبة الفضائية Zond 5 وكيف حملت السلاحف الروسية حول القمر

الخميس، 15 سبتمبر 2022 05:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة