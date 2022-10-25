شاهد.. انتشار آلاف السلاحف السوداء الصغيرة فى جواتيمالا

فاطمة شوقى

أطلقت محمية طبيعية تابعة لجواتيمالا الآلاف من السلاحف السوداء على شاطئ سيباكاتى، الذى يبعد حوالى 135 كم جنوب جواتيمالا، وفقا لصحيفة البيريوديكو الإسبانية.

وقال كارلوس فيلاسكيز ، مدير المنطقة المحمية، إنه تم وضع حوالى 53 الف بيضة العام الماضى، وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يكن رقما قياسيا، حيث كان رقمنا القياسى قبل 4 سنوات هو 56 ألف بيضة، لكن هذا الموسم زاد هذا العام ليصبح 67400 بيضة، ونحقق رقما قياسيا جديدا.

وأضاف إنهم يستخدمون بيض السلاحف البحرية كمنشط جنسى، ولا نريد استخدامه بهذه الطريقة، ونريد زيادة الوعى حتى نتمكن دائما للحفاظ على النوع، ومع تغير المد تخرج السلاحف لتضع بيضعها على الشاطئ، ونحن نعتنى بالبيض ونقوم بجمعه، ونأخذ 20% منه إلى مزرعة السلاحف ونبيع الباقى.