اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 07:00 م
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سقوط أمطار متوسطة وانخفاض فى درجات الحرارة بالغربية.. صور

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 06:22 م
سقوط أمطار متوسطة وانخفاض فى درجات الحرارة بالغربية.. صور سقوط الأمطار بالغربية
الغربية محمد طارق

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تعرضت مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية منذ قليل، وعدد من مدن وقرى المحافظة لموجة من الأمطار المتوسطة المصحوبة بالرياح الشديدة، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبيرة.
 
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن السحب الرعدية الممطرة تسيطر على قطاع كبير من شرق البلاد.
 
وتابعت هيئة الأرصاد: "وتتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشرقية وشمال سيناء ومدن القناة، ومناطق من الوجه البحرى والدلتا مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة ورعدية أحيانا".
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