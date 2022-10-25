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سقوط أمطار غزيرة ورعدية بالتجمع الخامس.. صور

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 06:46 م
سقوط أمطار غزيرة ورعدية بالتجمع الخامس.. صور امطار فى التجمع الخامس
كتبت - مرام محمد

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تشهد منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، سقوط أمطار غزيرة ورعدية، وذلك تزامنا مع حالة التقلبات الجوية التى تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية اليوم.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.
 
 
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