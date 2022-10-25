سرقات الكهرباء تعرض حياتك والشبكة القومية للخطر.. اعرف التفاصيل

كتبت ـ رحمة رمضان

تضع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة القضاء على سرقات التيار الكهربائى، بهدف تقليل نسب الفقد بالشبكة القومية على رأس أولوياتها لما ينتج عنها من خسائر مالية كبيرة سواء للمواطن أو الدولة، وفيما يلي الأضرار التي تقع على المواطن بسبب سرقات التيار:

1- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.

2- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

3- تذبذب في الجهد الكهربائي والذى قد يؤدى إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

4- التأثير علي دراسات أسعار بيع الكهرباء.

وفيما يلي العقوبات والغرامات التى حددها قانون الكهرباء :

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي

- مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.

- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

- فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.