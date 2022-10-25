زراعة الشرقية تنظم يوم حصاد لمحصول عباد الشمس فى ديرب نجم

الشرقية - فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يُسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومى.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية بتنظيم يوم حصاد لمحصول عباد الشمس بناحية شوبك أكراش التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، فى حضور المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة والمهندس صبرى فرحات مدير عام الإدارة الزراعية ومهندسو الإرشاد بالإدارة الزراعية بديرب نجم وعدد من المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن محصول عباد الشمس يُعد من أهم المحاصيل الزيتية، حيث تتراوح نسبة الزيت فى بذوره ما بين 35- 50% ويتميز الزيت المستخرج منه بجودة خواصه الكيماوية والطبيعية بالإضافة إلى إستخدام مخلفاته كعلف للحيوان لإحتوائها علي نسبة عالية من البروتين ، كما أنه يدخل ضمن الزراعات التعاقدية يتم توريده لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجعهم على زراعة هذا المحصول مستقبلاً.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الصيفية حرصت على تنفيذ ندوات إرشادية ومدارس بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضى والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وبحضور عدد من المزارعين بهدف تعريفهم بأحدث طرق الزراعة والرى وكيفية حماية المحاصيل من الآفات الضارة ومكافحتها وطرق الفحص المستمر للزراعات للنهوض بإنتاجية المحاصيل الصيفية.