رياح شديدة وأمطار متوسطة على مدينة العاشر وقرى محافظة الشرقية.. صور

الشرقية فتحية الديب

تعرضت مدينة العاشر من رمضان منذ قليل، وعدد من مدن وقرى محافظة الشرقية، لموجة من الأمطار المصحوبة بالرياح الشديدة، وانتشرت السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، وانخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة.

من جانبه، قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تشكيل فرق عمل بجميع الوحدات المحلية لرفع مخلفات الأمطار، كما قرر الدفع بسيارات شفط المياه المتراكمة في الأنفاق والشوارع المنخفضة، وسرعة تشغيل بالوعات مياه الأمطار لتصريف المياة بها في فترة وجيزة، لتعود الحياة بصورة طبيعية للمحافظة.

كما أكد المحافظ على مسئولى شركة الكهرباء، بضرورة التأكد من سلامة أعمدة الإنارة، وعدم وجود أسلاك مكشوفة لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

وناشد المحافظ مواطني الشرقية، بضرورة توخي الحذر في تلك الأجواء غير الطبيعية، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين أو الجلوس أسفل الأشجار والتندات خلال فترات سقوط الأمطار، وعدم وضع سيارتهم أسفلها.

كما شدد المحافظ على مديريات الخدمات، بضرورة تجهيز فرق طوارئ للتدخل السريع في وقت الأزمات والكوارث، ووضع خطة لإخلاء المواطنين من الأماكن المتضررة من الأمطار وتجهيز معسكرات إيواء في حالات الطوارئ



رياح شديدة وأمطار متوسطة على الشرقية (2)

حالة الطقس فى الشرقية