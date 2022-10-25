اليوم السابع
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رئيس مياه القاهرة يتابع أعمال شفط مياه الأمطار بمحور المشير

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 06:52 م
رئيس مياه القاهرة يتابع أعمال شفط مياه الأمطار بمحور المشير متابعة شفط الأمطار
كتب أحمد حسن

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تابع المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أعمال رفع مياه الأمطار بمنطقة محور المشير، والدفع بجميع المعدات بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة، مشيرا إلى أن كميات الأمطار كثيفة، وتم تخفيف ضغوط المياه بالشبكات من أجل تخفيض الاستهلاك لمنح شبكات الصرف الصحى القدرة على استيعاب كميات الأمطار.
 
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وأضاف انه تم الدفع بكامل معدات شركة المياه، بالتنسيق مع خطة شركة صرف صحى القاهرة، فى إطار توجيهات ومتابعة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، للعمل فى منظومة واحدة.
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وأشار إلى أن هناك تنسيق كامل مع باقى الشركات وغرفة عمليات محافظة القاهرة والشركة القابضة  لمياه الشرب والصرف الصحى، موضحا أنه تم استدعاء جميع السائقين بالحملة المتخصصة فى شفط المياه وتحريك أكبر عدد من الشفاطات الموجودة بالشركة لتتواجد المعدات بالشوارع والميادين حتى انتهاء أعمال رفع مياه الأمطار.
 

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