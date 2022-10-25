رئيس جامعة أسوان يفتتح ندوة علمية بعنوان "التغير المناخى" بكلية العلوم

أسوان- صلاح المسن

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء فاعليات ندوة علمية نظمتها كلية العلوم بقاعة المشير طنطاوي تحت عنوان "التغير المناخي" وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبمشاركة جهاز شئون البيئة بالمحافظة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب والدكتور علاء حسن نور الدين وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية، البيئة والدكتور ممدوح السيد مدير عام الفرع الإقليمي بجهازشئون البيئة بأسوان، وذلك بحضور بمحاضرة نخبة من علماء كلية العلوم بجامعة أسوان وشهدت الندوة حضورا كثيفا من طلاب الجامعة.

بدأت فاعليات الندوة بالسلام الوطني، أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان خلال كلمته علي تضافر جهود الجامعات والبحث العلمي وورش العمل في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ "كوب 27" خلال نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ والذي يناقش التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها بالعلم والبحث العلمي من خلال العمل علي ايجاد نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز من المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والبشرية طبقا لرؤية مصر 2030.

ووجه الدكتور أيمن عثمان، رسالة الي طلاب الجامعة بالحفاظ علي حقوقهم في الطبيعة في المستقبل وذلك من خلال تعريف الطالب بالتغيرات المناخية التي يمر بها العالم والتحديات العالميه التي تواجه العالم ، وكيفية التعامل مع هذه التغيرات ، بما يساعد علي النهوض بالبيئة والحفاظ علي كوكب الأرض، كما أشاد رئيس جامعة أسوان بدور كلية العلوم وعلماءها في الحفاظ علي تصنيف الجامعة العلمي علي مستوي جامعات العالم علي مدار ٤سنوات متتالية.

وأضاف الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان وكيل الكلية ان الهدف من الندوة هو توعية المجتمع والطالب بأضرار التغير المناخي وطرق مساهمة الفرد في مجابهة

هذه التغيرات والحفاظ على البيئة والتعريف الرسمى لتغير المناخ وتعرف ناسا تغير المناخ على إنه مجموعة واسعة من الظواهر العالمية التي تنشأ في الغالب عن طريق حرق الوقود الأحفوري، والتي تضيف غازات حبس الحرارة إلى الغلاف الجوي للأرض ، وتشمل هذه الظواهر اتجاهات درجات الحرارة المتزايدة التي وصفها الاحتراز العالمي، ولكنها تشمل أيضا تغييرات مثل إرتفاع مستوى سطح البحر، وفقدان كتلة الجليد في غرينلاند وأنتاركتيكا والقطب الشمالي والانهار الجليدية في جميع أنحاء العالم والتحولات في إزدهار الزهور وظواهر الطقس المتطرفة.

وأشار الدكتور علاء حسن نور الدين وكيل كلية العلوم لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي الندوة الي كلية العلوم التي أنشئت ضمن فرع جامعة أسيوط بأسوان عام 1975 وبدأت الدراسة فى كلية العلوم بأسوان فى العام الجامعى 1975/1976.

استمرت الكلية فى ريادتها الإدارية و العلمية لفرع حتي استقلال جامعة أسوان والتي ساهمت في التصنيف العلمي الذي حققته جامعة أسوان خلال ال٤ سنوات السابقة لتحتل جامعة اسوان المركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية وذلك من خلال علماءها الأجلاء، وتقوم الكلية بتدريس مقررات العلوم الأساسية والحاسب الالى للكليات الاخرى طبقا لبرامجها الأكاديميةكما حصلت الكلية على مشروع إنشاء نظام داخلى للجودة فى مايو 2005 قامت الكلية بانشاء وحدة لضمان جودة التعليم والتأهيل للاعتماد.