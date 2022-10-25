رئيس الوزراء: نعد مشروع قانون جديد لتقديم حافز استثنائى للمستثمرين

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، عن ملف الإعفاءات الضريبية فى إطار دعم الصناعة، متابعا: "كنا في الأول بنفكر في الإعفاءات.. ومن الممارسات العالمية نعمل على منع الازدواج الضريبي.. ولقينا المستثمر من الخارج لو وفر لنا له إعفاء ضريبي.. هيروح يدفع الضريبة في بلده.. وأنا كدولة مش استفادت حاجة.. وعملنا مشروع قانون في مجلس حافز استثنائي للاستثمار".

وأضاف خلال كلمته ضمن جلسة "خارطة طريق لتطوير الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "مشروع القانون للمصانع أو الصناعات المهمة أو الصناعات الاستراتيجية أو المناطق التي نرغب فهيا التنمية.. عندما يقدم المستثمر الإقرار الضريبي.. ترد له جزء كبير.. 55 % ضريبة الدخل.. حد أقصي 45 يوما.. ولو وزارة المالية اتأخرت هتدفع فوائد التأخير.. هذا قانون تم إقراره في مجلس الوزراء.. وجار إرساله إلى البرلمان لاعتماد حافز استثنائي خلال الفترة المقبلة".