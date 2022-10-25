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رئيس الوزراء: قرار تسعير الأراضى الصناعية منشور فى الجريدة الرسمية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:13 م
رئيس الوزراء: قرار تسعير الأراضى الصناعية منشور فى الجريدة الرسمية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتب إبراهيم حسان و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار تسعير الأراضى تم نشره في الجريدة الرسمية، بعدما صدر من مجلس الوزراء، مطالبا وزير الصناعة بنشره حتى يعلم الجميع بأسعار الأراضى الصناعية.
 
وفيما يتعلق بتوحيد الضبطيات القضائية، وجه مدبولي، في كلمته بجلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بوضع تصور لعرضه داخل مجلس الوزراء لحوكمة هذا الموضوع.
 
وتابع رئيس الوزراء: "نحن حريصون على الحياد التنافسي، ووثيقة سياسة ملكية الدولة ستطمئن القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة على موضوع الحياد التنافسي، والتركيز على النظم التكنولوجية المتطورة، ونحن نتجه إلى ميكنة الإجراءات، ونتمنى في خلال أقرب فرصة أن يحصل المستثمر على الموافقات إلكترونيا دون الذهاب إلى الأماكن المعنية بذلك، ونحن نعمل على منظومة شديدة التعقيد هدفها هذا التعقيد لنصل الأهداف المرجوة".
 
وأكمل مصطفى مدبولي: "هناك فرص كبيرة لمصر في ضوء الأزمة العالمية الموجودة، وأرجو أن أي مشروع استراتيجي سواء نقل مصانع من دول أخرى أو مستثمر خارجي يريد دخول مصر، أن يتواصل معنا بصورة مباشرة، حتى يتم اتخاذ كل الإجراءات السريعة، وهناك دور كبير للصندوق السيادي في مساعدة الشراكات مع القطاع الخاص في عديد من المجالات ومنها الصناعة، وكل الحوافز وتبسيط الإجراءات ميزة تنافسية للمستثمرين في الخارج وأن يأتوا إلى مصر ويستثمروا في ضوء قربنا من أسواق أوروبا التي تعيد النظر في منافذ الإنتاج والدول التي كانت تعتمد عليها في الماضي، وفي ضوء الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر".
 
 

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