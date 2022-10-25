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رئيس الوزراء: التواصل معى مباشرة فيما يخص ملف تخصيص الأراضى للمستثمرين

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:04 م
رئيس الوزراء: التواصل معى مباشرة فيما يخص ملف تخصيص الأراضى للمستثمرين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة نفذت خطوة مهمة لمنظومة الأراضي، من خلال آلية جديدة وإجراءات مختلفة لتسهيل هذا الملف، متابعا: "فيما يخص المشروعات الكبرى.. حطينا آلية جديدة وإجراءات خاصة فيما يخص المشروعات الكبرى".

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته ضمن جلسة "خارطة طريق لتطوير الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "أي مشروع كبير وجاي وعاوز ينفذ ومع استثمار أجنبي.. يتم التواصل مع رئيس الوزراء مباشرة.. وشكلنا لجنة مركزية فيها التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار والتنمية المحلية.. وطلب التخصيص يتقدم والمسئولين فورا يعملوا على إتاحة هذه الأرض".

 


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