رئيس أوكرانيا يهنئ ريشى سوناك بتوليه رئاسة وزراء بريطانيا

وقال زيلينسكي - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية - إنه يتطلع إلى العمل على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والمملكة المتحدة التي كان لها دورا رياديا في دعمها للبلاد منذ العملية العسكرية الروسية.

وكان ملك بريطانيا تشارلز الثالث كلف في وقت سابق اليوم ريشي سوناك رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن وزير الخزانة البريطاني الأسبق ريشي سوناك قد فاز بزعامة حزب المحافظين عقب انسحاب منافسته ‏الوحيدة بيني موردونت من السباق الانتخابي في اللحظات الأخيرة قبيل انتهاء الموعد النهائي لتلقي الترشيحات، ‏ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لليز تراس.‏

ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا في تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء ‏بريطاني من أصول آسيوية.‏