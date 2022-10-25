اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:22 م
أكرم القصاص
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رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد استمرار بلادها كشريك موثوق به لـ"ناتو"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:02 م
رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد استمرار بلادها كشريك موثوق به لـ"ناتو" الناتو - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ملوني، اليوم الثلاثاء، إن حكومته ستواصل دورها كشريك موثوق لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في دعم أوكرانيا.

وأضافت ملوني في أول خطاب لها أمام البرلمان وفقا لقناة "فرنسا 24" الإخبارية، "إن الاستسلام لابتزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للطاقة لن يحل المشكلة، إلا أنه سيؤدي إلى تفاقمها من خلال تمهيد الطريق للمزيد من المطالب والابتزاز، مع زيادة الطاقة المستقبلية بشكل أكبر من تلك التي شهدناها خلال الأشهر الأخيرة".

وأدت جورجيا ملوني السبت الماضي، في القصر الرئاسي بروما اليمين الدستورية كرئيسة وزراء إيطاليا الجديدة.
يذكر أن ملوني مع حزبها "أخوة إيطاليا"، حققت انتصارا تاريخيا في الانتخابات التشريعية في 25 سبتمبر بنسبة 26 بالمئة من الأصوات. 

 


جورجا ملونى

اوكرانيا

الناتو

روسيا

ايطاليا



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