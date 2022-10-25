رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد استمرار بلادها كشريك موثوق به لـ"ناتو"

وأضافت ملوني في أول خطاب لها أمام البرلمان وفقا لقناة "فرنسا 24" الإخبارية، "إن الاستسلام لابتزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للطاقة لن يحل المشكلة، إلا أنه سيؤدي إلى تفاقمها من خلال تمهيد الطريق للمزيد من المطالب والابتزاز، مع زيادة الطاقة المستقبلية بشكل أكبر من تلك التي شهدناها خلال الأشهر الأخيرة".

وأدت جورجيا ملوني السبت الماضي، في القصر الرئاسي بروما اليمين الدستورية كرئيسة وزراء إيطاليا الجديدة.

يذكر أن ملوني مع حزبها "أخوة إيطاليا"، حققت انتصارا تاريخيا في الانتخابات التشريعية في 25 سبتمبر بنسبة 26 بالمئة من الأصوات.