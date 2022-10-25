ختام تصفيات مسابقة المسرح وألعاب القوى بالمعاهد الأزهرية بالشرقية

انهت منطقه الأزهرية بالشرقية تصفيات مسابقة الفرق للمسرح الإسلامي لطلاب الإعدادية والثانوية وبطولة ألعاب القوى "ميدان - مضمار" للمرحلة الثانوية، ذلك برعاية الدكتور السيد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية.

وأوضح الدكتور عبدالله حسين، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أنه تمت أعمال التصفيات بمقر ديوان عام المنطقة بعد انعقاد التصفيات الأولية لذات المسابقة بكافة الإدارات، حيث تم ترشيح أفضل التلاميذ والطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في تصفيات الإدارات للمنافسة على تصفيات المنطقة.

وفي السياق ذاته أضاف علاء المحمدى، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة أن مسابقات الإذاعة المعهدية تستهدف اكتشاف الموهوبين من أبناء الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية الأزهرية وتمت بكل حيادية تحت اشراف مباشر للموجه العام أحمد أبو العباس، وَالموجة الأول، محمود عبد الباقي، وآمال أبو السعود مسئول المسابقات والأنشطة للفتيات.

وجاءت النتائج كما يلي: المرحلة الإعدادية والثانوية( بنين)، فريق معهد عمر بن عبد العزيز بالعاشر من رمضان، فريق معهد الإبراهيمية، فريق معهد ثروت اباظة.

بينما أسفرت تصفيات المرحلة الإعدادية والثانوية للفتيات عن فوز فرق المعاهد التالية : معهد فتيات الزقازيق النموذجي، معهد فتيات منشأة رضوان، معهد مكة المكرمة بالإبراهيمية.

وفي سياق متصل، أنهت إدارة رعاية الطلاب، ومكتب التوجيه العام للتربية الرياضية بإشراف هاله فتحى محمد، الموجه العام ومحمد عبدالسميع، الموجه الأول من عقد التصفيات النهائية لمسابقة ألعاب القوى للمرحلة الثانوية بنين، حيث جاري فرز النتائج النهائية لتصعيد الأوائل للمنافسة على مستوى الجمهورية.