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خالد الفقى: المؤتمر الاقتصادى يتبنى استراتيجية واضحة لتوطين الصناعة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:00 ص
خالد الفقى: المؤتمر الاقتصادى يتبنى استراتيجية واضحة لتوطين الصناعة مهندس خالد الفقى
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، إن المؤتمر الاقتصادى يتبنى مباردة وطنية واضحة لتوطين الصناعة، من خلال عمل استراتيجية ثابتة قادرة على توطين الصناعة، من خلال جذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية.

أضاف الفقى لـ"اليوم السابع" إن أهم ما في المؤتمر حالة الصراحة والمكاشفة من جميع المشاركين على راسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كشف حقائق عن الحالة الصعبة التي كانت تمر بلها البلاد قبل قرار اطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادة في 2016 .

وأوضح أن جلسات المؤتمر في يوميه الأول كشف بالفعل عن رغبة حقيقة من المشاركين، سواء المتحدثين الحكوميين، أو من القطاع الخاص ومختلف الجهات؛ لوضع خارطة واضحة نحو تقوية وتدعيم الاقتصاد، ولا سيما الصناعة التي تحتاج بالفعل لدعم قوى لتحديث وتطوير المصانع الحالية والاستعانة بخبرات عالمية والهدف هو زيادة الصادرات ؛مما يقلل الطلب على العملة الصعبة ويحسن من مؤشرات الميزان التجارى.

أوضح أن قطاع الاعمال العام على سبيل المثال يمتلك مصانع قوية يمكن التوسيع فيها وتطويرها، مثل مصانع الألومنيوم والسبائك الحديدية والمعادن والنحاس وغيرها من الصناعات التي تمثل قوة تصديرية لا يستهان بها علاوة على توفيرها الخامات للسوق المحلى .

 


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