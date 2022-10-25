اليوم السابع
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"حياة كريمة" تطلق قافلة طبية مجانية فى مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:41 م
"حياة كريمة" تطلق قافلة طبية مجانية فى مدينة 6 أكتوبر قافلة طبية - ارشيفية
كتبت – مرام محمد

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أطقلت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية مجانية بمساكن دهشور بمدينة 6 أكتوبر، في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة في تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وتستهدف القافلة الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية)، وتقديم خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحي كبيرة، في إطار السعي لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات.

وتولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتماما بالغا بالقطاع الطبي، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية بصورة دورية بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية في عدد من التخصصات الطبية من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.

وسعت "حياة كريمة"، منذ انطلاق أعمالها التنموية في قرى محافظة الجيزة، إلى تغيير واقع الحياة في القرى الأكثر احتياجا، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، شملت جوانب صحية واجتماعية ومعيشية، حيث عملت المبادرة على توفير سكن كريم للمواطنين الأولى بالرعاية من خلال إحلال وتجديد ورفع كفاءة المنازل، وبناء مجمعات سكنية، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل، وتحسين مستوى خدمات البنية التحتية في قطاعات الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وفي سياق متصل، جهزت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مركزا فنيا لتدريب وتعليم الفتيات فن الخياطة والتطريز بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة؛ لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا والنهوض بمستواها المعيشي بما يكفل لها ولأسرتها حق العيش الكريم.

وأكدت المبادرة، تجهيز المشغل بكافة المستلزمات من ماكينات خياطة وتفصيل وتطريظ، وغيرها، مشيرة إلى أن المركز يدعم المرأة المعيلة، ويستهدف تخريج أول دفعة من المتدربات خلال ثلاثة أشهر، حتى تكون أول خطوة للمتدربات على طريق النجاح وتأهيلهم لسوق العمل وإمداد المصانع بأيدٍ متدربة.


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

قوافل طبية

قوافل طبية مجانية

مساكن دهشور

6 أكتوبر

الجيزة



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