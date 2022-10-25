جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة والموبايلات

كتب - أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة والهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من روما على رحلة طائرة ويز اير اشتبه كريم الحسينى مأمور الجمرك ومصطفى حسين رئيس الوردية فى الراكب س . ع القادم من إيطاليا.

وبالعرض على وليد عيسى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشع ذاتيا من كريم الحسينى وطه الشناوى أمن جمركى بحضور طارق عبد المنعم مدير إدارة أمن المواني الجوية فتبين وجود 13 شريطا بإجمالى 128 قرص من عقار الكونترامال المدرج بجدول المخدرات.

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بنى غازى علي رحلة خطوط الطيران الليبية اشتبه مصطفي حسين رئيس الوردية وتامر الخولى مأمور الحركة في الراكب ج . ع . ف ليبي الجنسية .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أمنية عبد النبى ومحمد خميس مأموري الفحص بالأشعة تم تلاحظ وجود علب هواتف محمولة.

وبالعرض على أحمد وحيد مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا من مصطفي حسين رئيس الوردية وتامر الخولى مأمور الحركة ومحمد فرجانى مأمور التعريفة ومحمد عثمان مأمور الأمن الجمركى وهلال الغزالى رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى فتبين وجود 20 علبة هاتف محمول بداخلها لوزام هواتف محمولة بدون الهاتف و 7 هواتف محمولة داخل إحدى حقائب السفر الخاصة بالراكب ، وبتفتيش الراكب ذاتياً تبين وجود 20 هاتف محمول بدون علب أو لوازم (خاص بالعلب السابق العثور عليها) ليصل إجمالى المضبوطات 27 هاتفا محمولا.

قرر مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانى الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 42 و 45 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .